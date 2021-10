Imprese: siglato l'accordo tra Cy4Gate e ReeVo per servizi di cybersecurity

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato l'accordo tra Cy4Gate, società attiva nel mercato della cyber intelligence e cyber security a 360°, e ReeVo S.p.A. Pmi innovativa, full stack cloud & cyber security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una completa gamma di servizi cloud (cyber security, cloud, multi cloud & hybrid cloud). Si tratta di un accordo - si legge in una nota - della durata di tre anni in cui ReeVo erogherà servizi cloud e cybersecurity e Cy4Gate svilupperà e fornirà tecnologie a tutela della sicurezza cibernetica tramite il suo prodotto di punta, rta. Nasce così una importante partnership tra due aziende a proprietà e guida italiana, sull’erogazione di servizi di cyber security avanzata, nativamente in cloud. Una collaborazione strategica duratura che potrà fungere da importante motore per l’erogazione di servizi di cyber security per il sistema Paese, per proteggere i dati e le applicazioni delle aziende e delle istituzioni italiane. L’accordo prevede: i) l’integrazione e utilizzo della tecnologia real time analytics (rta) - soluzione sviluppata da Cy4gate per il monitoraggio della sicurezza informatica e per l’identificazione tempestiva in caso di incidenti cyber – nei servizi di security operation center (soc) di ReeVo; ii) l’utilizzo dei servizi cloud di ReeVo erogati da Datacenter Rating 4/Tier IV sul territorio italiano, per l’utilizzo della tecnologia rta di Cy4Gate in modalità saas. Congiuntamente i team di cybersecurity di Cy4Gate e ReeVo collaboreranno per creare una “task force” di incident response in grado di rispondere tempestivamente agli attacchi informatici dei clienti protetti dai servizi ReeVo con la tecnologia di Cy4Gate. (segue) (Com)