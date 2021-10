Imprese: siglato l'accordo tra Cy4Gate e ReeVo per servizi di cybersecurity (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Giannetto, fondatore e amministratore delegato di ReeVo, ha commentato: “Da sempre, la missione di ReeVo consiste nel fornire servizi cloud di eccellenza, in datacenter sul territorio nazionale con il miglior livello di affidabilità, sempre con la massima attenzione alla protezione dei dati. Con questa nuova partnership, così inedita e così orgogliosamente tutta Italiana, con il prodotto rta sviluppato con avanzatissima tecnologia da Cy4Gate, proseguiamo nel nostro obiettivo di fornire servizi con la massima sicurezza. Sono sicuro che questo accordo porterà importanti soddisfazioni per ReeVo, perché confermerà ed amplierà la nostra credibilità con uno stimolante rafforzamento sul mercato corporate e pubblico su tutto il territorio italiano”. Emanuele Galtieri, amministratore delegato e general manager di Cy4Gate, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di questa partnership che, nel solco della strategia di Cy4Gate, combina prodotti e servizi pensati e sviluppati in Italia da due aziende nazionali. Utilizzare i servizi cloud e datacenter di ReeVo, molto affidabili e distribuiti su tutto il territorio italiano, ci permetterà di raggiungere una più ampia platea di clienti e di dare una ulteriore spinta ai nostri prodotti di cyber security. Proteggere i dati del settore privato e pubblico del nostro Paese, grazie anche allo sviluppo di prodotti come rta, è parte del nostro dna. E i continui attacchi cyber a qualsiasi livello e settore sono lì a confermare quanto siano necessarie elevate competenze, rilevanti investimenti in ricerca ed affidabilità di chi, come questa partnership evidenzia, vuole proteggere gli interessi dei cittadini e delle istituzioni del nostro Paese”. (Com)