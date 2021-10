Nigeria: riprende oggi processo a leader separatista Kanu, rischia l'ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo al leader separatista nigeriano Nnamdi Kanu dovrebbe riprendere oggi nella capitale Abuja. Kanu, leader del Popolo indigeno del Biafra (Ipob), è accusato di terrorismo e tradimento, oltre che di aver gestito una società illegale e di aver pubblicato materiale diffamatorio, e in caso di condanna rischia l'ergastolo. Arrestato per la prima volta nel 2015, Kanu riuscì a fuggire dal Paese due anni dopo dopo che l'esercito nigeriano fece irruzione nella sua casa, per poi essere nuovamente arrestato nel giugno di quest'anno. Il suo arresto ha sollevato un caso internazionale dopo che i suoi avvocati hanno denunciato che il loro assistito è stato tenuto in isolamento in un luogo sconosciuto sotto la custodia della polizia segreta nigeriana. Il mese scorso Kanu ha citato in giudizio il presidente nigeriano Muhammadu Buhari per violazione dei diritti umani fondamentali. In una causa intentata presso l'Alta corte dello Stato di Abia, nel sud-est della Nigeria, Kanu chiede anche il pagamento di cinque miliardi di naira (12 milioni di dollari) per i vari danni che sostiene di aver subito e chiede al governo di fermare il suo processo, di liberarlo e di riportarlo nel Regno Unito, dove si trovava prima del suo arresto. Kanu chiede anche che il governo nigeriano si scusi con lui per la violazione dei suoi diritti fondamentali. (segue) (Res)