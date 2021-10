Nigeria: riprende oggi processo a leader separatista Kanu, rischia l'ergastolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di lpob è accusato - tra le altre cose - di tradimento, pubblicazione di materiale diffamatorio e possesso illegale di armi da fuoco. Il suo avvocato Alloy Ejimako ha dichiarato in una nota che il suo assistito è stato costretto a far rispettare i suoi diritti umani a causa della "catena ininterrotta di violazioni" commesse nei suoi confronti, tra cui l'attentato extragiudiziale alla vita di Kanu nel 2017, il suo esilio, il rapimento in Kenya a giugno e l'estradizione in Nigeria. L'arresto e la detenzione di Kanu hanno innescato una crisi diplomatica con il governo britannico che di recente è tornato a chiedere delucidazioni alle autorità della Nigeria sulle modalità e condizioni in cui è avvenuto l'arresto dopo le accuse sollevate dall'avvocato del separatista contro le autorità nigeriane, da lui accusate di averlo detenuto e torturato in Kenya per circa una settimana. "Stiamo cercando chiarimenti dal governo nigeriano sulle circostanze dell'arresto e della detenzione di Nnamdi Kanu", ha detto Tariq Ahmad, ministro di Stato nell'ufficio affari esteri del Commonwealth - la Comunità delle Nazioni ed ex colonie britanniche di cui fa parte anche la Nigeria - secondo il quale le autorità nigeriane continuano a rifiutarsi di dire dove sia stato arrestato Kanu. Ahmad ha inoltre fatto sapere che il Regno Unito è pronto a fornire assistenza consolare al separatista. (segue) (Res)