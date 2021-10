Nigeria: riprende oggi processo a leader separatista Kanu, rischia l'ergastolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvocato di Kanu, Ifeanyi Ejiofor, sostiene in particolare che il suo cliente sia stato rapito dalle forze speciali del Kenya e trattenuto per otto giorni nel Paese prima di essere consegnato alle autorità nigeriane. L'ambasciatore del Kenya in Nigeria, da parte sua, ha negato che il suo Paese sia stato coinvolto nell'operazione, mentre secondo le poche informazioni rilasciate dalle autorità nigeriane Kanu sarebbe stato arrestato grazie alla collaborazione dell'Interpol. In un'intervista rilasciata all'emittente "Bbc" un altro suo legale, Alloy Ejimako, ha riferito di aver visitato Kanu per la prima volta a metà luglio, a più di due settimane dall'arresto, e di averlo trovato malato e con dei lividi sulle mani e sulla nuca. Secondo quanto denunciato dal legale, Kanu - che attualmente è detenuto in una struttura gestita dalla polizia segreta nigeriana - gli ha riferito di essere stato detenuto e incatenato nudo in una struttura privata in Kenya per diversi giorni prima della sua estradizione, avvenuta alla fine di giugno. Kanu ha inoltre affermato di essere stato picchiato, torturato e tenuto in isolamento prima di essere consegnato alle autorità nigeriane. L'ex candidato presidenziale Omoyele Sowore, già detenuto in passato a causa delle idee politiche di Kanu, ha da parte sua accusato del sequestro le forze di sicurezza nigeriane ed espresso preoccupazione sulla sua detenzione. (segue) (Res)