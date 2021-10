Spagna: inaugurata a Barcellona XXI edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha ricordato il console generale "l'opera ed il pensiero di Dante costituiscono un patrimonio non solo italiano, ma di tutta l'umanità ed hanno influenzato in modo indelbile l'evoluzione del pensiero europeo". Analogamente, il direttore Izzo ha ricordato la straordinaria attualità del pensiero dantesco tanto sociale quanto politico, ma anche del suo linguaggio che, a distanza di sette secoli, mantiene il vigore e la vivacità originari. Infine, la direttrice Galve ha ringraziato le istituzioni italiane "per aver voluto condividere con la Biblioteca Fuster, uno dei centri di irradiazione culturale della città, e con tutti i barcellonesi, questo evento tanto importante e per la loro costante presenza ed interlocuzione con le istituzioni locali". (Spm)