Ue-Polonia: sottosegretario francese Beaune, sanzioni se dialogo non dà risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle sanzioni finanziarie potrebbero essere prese dall'Ue nei confronti della Polonia se il dialogo sulla primazia delle leggi europee non porterà a dei risultati. Lo ha detto ai microfoni dell'emittente televisiva "Lci" il sottosegretario agli Affari europei della Francia, Clement Beaune. "Non penso che la Polonia voglia uscire dall'Unione europea", ma "non applicando le regole comuni corre il rischio si mettersi de facto al di fuori dell'Europa", ha detto Beaune. "I trattati europei non sono solo delle procedure complicate, sono dei valori politici "che " proteggono tutti gli europei", ha aggiunto il sottosegretario, ricordando che "fino a quando si è nel club dell'Unione europea si partecipa alla decisione".(Frp)