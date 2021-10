© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Partito democratico augura buon lavoro alla nuova portavoce del Forum nazionale del Terzo settore Vanessa Pallucchi, e ringrazia Claudia Fiaschi, che ha svolto il suo mandato con grande autorevolezza e determinazione, nel perseguimento del bene comune". Lo afferma, in una nota, il deputato Stefano Lepri, responsabile del Pd per il Terzo settore. (com)