Taiwan: esportazioni record, 481,63 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan hanno toccato un massimo storico di 481,63 miliardi di dollari nei primi 9 mesi del 2021, registrando un incremento del 32,4 per cento su base annua. Lo ha riferito il ministero degli Affari economici dell'Isola (Moea), precisando che il volume degli scambi con l'esterno ha raggiunto il valore di 62,9 miliardi di dollari solo lo scorso settembre, l'importo mensile più elevato mai registrato dall’Isola. La crescita è stata guidata dal settore degli smartphone e dei prodotti hi-tech, che hanno tratto giovamento da un sensibile incremento della domanda da parte di Stati Uniti, Paesi del Sud-est asiatico, Cina ed Unione europea. Secondo i dati del ministero, gli Usa sono i primi destinatari dell'export di Taipei con ordini per 19,29 miliardi di dollari, seguiti dalla Cina con 16,01 miliardi di dollari e infine dall’Unione europea e dall’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), che hanno importato beni rispettivamente per un valore di 13,50 e 5,35 miliardi di dollari. (Cip)