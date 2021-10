Algeria: Slimane Chenine è il nuovo ambasciatore in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo libico ha approvato l'accreditamento di Slimane Chenine, ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Algeria in Libia. Lo ha reso noto un comunicato del ministero degli Affari esteri di Algeri. Secondo il quotidiano "El Khabar", Chenine è di orientamento islamista e in precedenza ha ricoperto la carica di presidente dell'Assemblea nazionale del popolo, dopo essere stato eletto dai rappresentanti del popolo nel luglio 2019, per succedere a Moad Bouchareb, dimesso nello stesso mese sotto la pressione dei movimenti di protesta popolare. (Ala)