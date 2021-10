Israele-India: ministro Esteri Jaishankar conclude visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, conclude oggi la sua visita in Israele (17-21 ottobre). Ieri, come ha riferito sul suo profilo Twitter, è stato ricevuto dal primo ministro israeliano, Naftali Bennet, con cui ha avuto “una discussione cordiale e ricca sulla realizzazione del pieno potenziale della partnership strategica”. “L’approccio determinato e mirato del primo ministro Bennett è stato profondamente incoraggiante”, ha commentato il rappresentante di Nuova Delhi, aggiungendo il suo apprezzamento per le “prospettive strategiche” dell’interlocutore. “India e Israele lavoreranno ancora più stretto contatto per realizzare la visione della loro partnership per i prossimi 30 anni”. Jaishankar è stato ricevuto anche dal presidente di Israele, Isaac Herzog, col quale ha parlato dei rapporti bilaterali e dei “cambiamenti nel panorama geopolitico”. Dopo aver inaugurato una targa commemorativa dedicata ai militari indiani che combatterono nella battaglia di Tabsor nel 1918, Jaishankar ha avuto una riunione a Tel Aviv con i vertici di importanti università e istituti di ricerca israeliani. (segue) (Res)