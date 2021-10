Usa-Cina: Trump preoccupato per sviluppo missili ipersonici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso preoccupazione per i progressi della Cina nello sviluppo di missili ipersonici, all'indomani di indiscrezioni di stampa secondo cui Pechino avrebbe collaudato un veicolo di rientro planante ipersonico (hgv) per missili balistici con capacità nucleare. Biden ha risposto alla domanda di un giornalista a bordo dell'Air Force One diretto in Pennsylvania, confermando di aver letto le indiscrezioni di stampa e di ritenerle un elemento di preoccupazione. Secondo nuove indiscrezioni della stampa Usa, i test di sistemi hgv effettuati dalla Cina la scorsa estate sarebbero stati almeno due, e non uno soltanto, come riferito dal "Financial Times". (segue) (Nys)