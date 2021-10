Usa-Giappone: Emanuel, alleanza necessaria a contrastare ascesa cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahm Emanuel, nominato dal presidente Usa Joe Biden per la carica di ambasciatore statunitense in Giappone, ha dichiarato nel corso di una audizione al Senato di voler lavorare per fortificare ulteriormente l'alleanza tra Washington e Tokyo, che ha definito necessaria a contrastare la strategia della Cina di "conquista attraverso la divisione". Il partenariato bilaterale Usa-Giappone è "la pietra di volta della pace e della prosperità nell'Indo-Pacifico", ha affermato Emanuel, che nel corso della sua carriera politica ha servito come capo del personale della Casa Bianca durante la prima presidenza Obama, e poi come sindaco di Chicago. "Se sarò confermato, la mia priorità assoluta sarà l'approfondimento di queste relazioni. La Cina punta a conquistare tramite la divisione. La strategia degli Stati Uniti è la sicurezza tramite l'unione. L'unità regionale è edificata sulle spalle dell'alleanza Usa-Giappone", ha affermato Emanuel. L'incarico di ambasciatore Usa in Giappone è vacante da luglio 2019, quando l'ex ambasciatore William Hagerty ha lasciato l'incarico. Quella di ambasciatore in Giappone è una carica la cui nomina richiede l'approvazione del Senato federale. (Nys)