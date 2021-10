Imprese: Bonomi (Confindustria), legge di Bilancio occasione storica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in una intervista al "Corriere della Sera" spiega che impressione ha avuto dal Documento programmatico di bilancio del governo: "Abbiamo veramente un'occasione storica. Questa legge di Bilancio è importante, aldilà delle cifre, perché dovrebbe essere il primo mattone di un percorso diverso. La sensazione è che ancora oggi i partiti non abbiano capito che bisogna concentrare le risorse sulla crescita e sulla produttività. Stanno dando l'assalto alla diligenza com'è successo in tutte le manovre finanziarie precedenti, in cui ognuno di solito dà battaglia per la sua bandierina". "Un partito - continua il presidente - dà battaglia per le pensioni, un altro per il reddito di cittadinanza, un terzo per qualcos'altro ancora. Non capiscono che ora bisogna concentrare le risorse su una visione d'insieme, che anteponga a tutto misure a maggior impatto sul Pil. Invece ho l'impressione che non venga permesso al governo Draghi di fare quello che il premier ha sempre detto che serve all'Italia: tecnologia, produttività e crescita. Noi siamo sicuri che il governo sappia bene ciò che va fatto, ma i partiti lo assediano". (segue) (Res)