Imprese: Bonomi (Confindustria), legge di Bilancio occasione storica (2)

- Secondo Bonomi servirebbe "un grande intervento coraggioso sul cuneo fiscale. L'Ocse ci sta dicendo che abbiamo il quinto livello più alto di oneri contributivi tra i Paesi avanzati che non entrano in busta paga, perché diventano prelievo". Un intervento sul cuneo per 8 miliardi non c'è: " Si parla di 7-8 miliardi di riduzione del fisco. Ma non è chiaro su cosa. Non si parla invece di tagli al cuneo fiscale, che si calcola non sulle tasso ma sui contributi dovuti per ogni posto di lavoro. Di questi due terzi sono a carico delle imprese. Ma meno oneri contributivi significa più retribuzione lorda che resta in tasca al dipendente e imprese più competitive, se un taglio della quota contributiva riguarda anche loro". Quanto al Reddito di cittadinanza, "così com'è oggi va cambiato, perché non intercetta gli indigenti del Nord e disincentiva tanti anche al Sud dal cercare lavoro nell'economia ufficiale", ha concluso Bonomi. (Res)