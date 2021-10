Reddito cittadinanza: viceministra Castelli, non si tocca nell'interesse dei beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Reddito di cittadinanza è stato confermato nel Documento Programmatico di Bilancio non perché interessa al Movimento 5 Stelle. Interessa soprattutto a quei due terzi di beneficiari che non sono occupabili e che per la prima volta nella storia hanno ricevuto un sostegno dallo Stato, e che altrimenti non saprebbero come sopravvivere". Lo ha detto a "la Repubblica" la viceministra dell'Economia, Laura Castelli, che non nasconde la soddisfazione per il mancato 'ridimensionamento' della misura voluta fortemente dal suo partito, ma tiene anche a sottolinearne il valore sociale. E lo ribadisce anche per il Superbonus: "Ha fatto ripartire il Paese". Però sono previsti maggiori controlli per prevenire gli abusi, e anche un décalage dell'assegno. "Come tutte le riforme, anche il Reddito di cittadinanza aveva bisogno di un tagliando, ma nella legge di Bilancio non ci sarà solo questo. Sono miglioramenti che abbiamo proposto come Movimento e che, per quel terzo di percettori che può essere impiegato, semplificano anche le procedure dei progetti di inclusione dei Comuni". (segue) (Res)