Reddito cittadinanza: viceministra Castelli, non si tocca nell'interesse dei beneficiari (2)

- "E poi - continua - l'altro aspetto è quello delle politiche attive. Le Regioni hanno speso solo il 20 per cento delle risorse date per la riforma dei centri dell'impiego. Spingeremo ancora su questo, ma coinvolgiamo anche le agenzie private. Ci sarà anche un intervento sulla computabilità del reddito da lavoro, in sostanza sarà più conveniente accettare anche lavori a termine" Quanto al décalage, "che c'è anche nella Naspi, l'obiettivo è quello di dare una maggiore motivazione ad accettare le proposte. Così il Reddito ne esce migliorato e rafforzato". L'impianto della legge di Bilancio però è ancora in via di definizione. E nella Lega c'è chi sostiene che reddito di cittadinanza e uscita molto graduale da Quota 100 debbano andare di pari passo. "C'è una maggioranza che ha voglia di risolvere questo problema. Io non penso che il Paese si possa permettere uno scalone di 5 anni. Si troverà una soluzione compatibile con le risorse a disposizione", ha concluso Castelli. (Res)