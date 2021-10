Legge bilancio: sottosegretaria Guerra, priorità meno tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione della pressione fiscale sarà un capitolo di peso della manovra di bilancio che il Governo Draghi conta di portare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Ne è certa la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra, che in una intervista a "Il Sole 24 Ore" ha sottolineato come "le soluzioni tecniche sono più d'una al momento e vanno da una riduzione dell'Irpef a un taglio dell'Irap o alla cancellazione di alcuni oneri contributivi". Degli 8-9 miliardi che il Governo destinerà al taglio delle tasse, secondo la sottosegretaria al Mef, "almeno 1,8 miliardi potrebbero andare a ridurre i contributi Cuaf, quelli che le imprese pagano per la cassa unica assegni familiari". I restanti 6 miliardi rappresentano comunque un primo intervento importante che per la Guerra "non potrà riguardare sia Irpef che Imp. Tra i due potenziali tagli si dovrà scegliere in quanto sono alternativi e combinati insieme con un budget residuo avrebbero poco senso". (segue) (Res)