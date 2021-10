Legge bilancio: sottosegretaria Guerra, priorità meno tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si deciderà di ridurre l'Irpef con provvedimenti successivi alla manovra come si legge nel Documento programmatico di bilancio, l'intervento dovrà tenere conto di più fattori. "Non dovrà concentrarsi su un solo scaglione o una sola aliquota" dice la Guerra se si vuole evitare l'effetto trascinamento tipico di una imposta a scaglioni (che potrebbe invece essere evitato con un sistema a progressività continua cosiddetto 'tedesco'). Non solo. "Concentrarsi su un singolo scaglione o intervenire sul livello delle aliquote centrali finirebbe per avvantaggiare soprattutto i contribuenti con redditi più alti, anche se nelle intenzioni si vorrebbe intervenire per ridurre le tasse ai redditi medio-bassi". Allo stesso tempo l'intervento dovrà tenere in considerazione dove si vuole arrivare con la riforma dell'intero sistema fiscale. Si dovrà ad esempio considerare che, con il nuovo assegno unico universale in vigore dal 1° gennaio, le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età saranno eliminate. Insomma, "le due misure si dovranno parlare e la stessa riforma dell'assegno potrebbe rappresentare un primo intervento di riduzione del cuneo per i lavoratori autonomi e dipendenti", ha concluso Guerra. (Res)