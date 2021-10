Italia-Slovenia: i presidenti Mattarella e Pahor oggi a Nova Gorica e Gorizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e quello della Slovenia Borut Pahor si recheranno in visita ufficiale a Nova Gorica e Gorizia. Le due città saranno "due Gorizie e una città" sotto il motto "Go! Borderless" per la candidatura a Capitale europea della cultura (Cec) nel 2025. La visita ufficiale congiunta dei due presidenti a Nova Gorica e Gorica confermerà l'impegno comune a sostegno della candidatura, oltre a testimoniare il legame tra le due città di confine e offrire un modello innovativo di convivenza e cooperazione. Durante le loro visite a Nova Gorica e Gorizia, i presidenti presenteranno la candidatura per il 2025 come un simbolo di integrazione, comprensione e tolleranza, che esemplifica l'Europa senza frontiere. Nel dicembre dello scorso anno il presidente Pahor e il presidente Mattarella hanno accolto con favore la decisione di nominare Nova Gorica e Gorizia, Capitale europea della cultura. Nella riunione del 14 aprile 2021 a Roma, i presidenti hanno annunciato che avrebbero assunto il patrocinio onorario della candidatura e hanno deciso di visitare insieme Nova Gorica e Gorica in autunno a sostegno del progetto. (segue) (Res)