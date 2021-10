Italia-Slovenia: i presidenti Mattarella e Pahor oggi a Nova Gorica e Gorizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giornata odierna inizierà con l'accoglienza ufficiale del presidente della Repubblica italiana con gli onori militari a piazza Bevkov, a Nova Gorica, un momento cui seguirà un incontro bilaterale fra i due capi di Stato. I presidenti incontreranno poi i rappresentanti della comunità nazionale slovena in Italia e della comunità italiana in Slovenia. Il programma della visita prevede un tour della passerella di Solkan, un nuovo ponte tra le rive dell'Isonzo e tra i due Paesi. Successivamente, il presidente Mattarella riceverà ufficialmente l'omologo Pahor con gli onori militari a Gorizia e lo accompagnerà a visitare una mostra in occasione dei 140 anni del quotidiano triestino "Il Piccolo". Pahor e Mattarella parteciperanno poi alla cerimonia principale in piazza Europa, che collega le due città, e si rivolgeranno ai relatori. (segue) (Res)