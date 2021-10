Italia-Slovenia: i presidenti Mattarella e Pahor oggi a Nova Gorica e Gorizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine è previsto un concerto in onore dei due presidenti. Il programma musicale sarà realizzato da solisti sloveni e italiani, oltre che dall'orchestra e dal coro "Go! Borderless", dalla Madre musicale del Friuli Venezia Giulia e dal Piccolo Opera festival. Parteciperanno anche il coro di voci bianche VocinVolo di Udine e il Coro giovanile Singgirls di Sempeter-Vrtojba. In occasione della visita congiunta, il presidente Pahor consegnerà a Mattarella la più alta onorificenza della Repubblica di Slovenia, l'Ordine al merito straordinario. Durante i colloqui, i presidenti Pahor e Mattarella si concentreranno anche su questioni attuali di entrambe le minoranze, con un'enfasi sul ritorno del Narodni dom di Trieste alla comunità nazionale slovena. La decisione del governo della Repubblica italiana, che ha recentemente emanato un decreto per trasferire il Narodni dom alla proprietà della comunità nazionale slovena, segue la firma di un memorandum avvenuta il 13 luglio del 2020. I capi di Stato di Italia e Slovenia si consultano regolarmente su questi temi da molti anni e il dialogo e la fiducia stanno producendo risultati di reciproco vantaggio e in uno spirito europeo. (Res)