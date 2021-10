Corea del Nord: test balistici, Pyongyang accusa gli Usa di "doppiopesismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha accusato gli Stati Uniti di aver reagito in maniera eccessiva ai test balistici effettuati da Pyongyang nelle ultime settimane, ed è tornata a mettere in dubbio la sincerità dell'offerta di dialogo formulata dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden, accusando gli Usa di adottare un approccio "doppiopesista" nei confronti dei programmi di armamenti del Nord. Il governo nordcoreano ha caratterizzato i test balistici come parte di un programma prettamente difensivo, che non è indirizzato in alcun modo agli Stati Uniti o alla Corea del Sud. Il test di un missile balistico per sottomarini effettuato martedì 19 ottobre si inserirebbe, secondo Pyongyang, nelle "ordinarie attività connesse al piano di difesa nazionale a medio e lungo termine". Un portavoce del ministero degli Esteri nordcoreano ha definito "molto provocatoria" la convocazione da parte degli Stati Uniti di una riunione del Consiglio di sicurezza Onu, per discutere la possibilità di nuove sanzioni. (segue) (Git)