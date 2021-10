© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, giovedì 21 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3132m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: debole perturbazione atlantica in transito da ovest a est, con peggioramento su parte del Nordovest, segnatamente Liguria centro-orientale e alto Piemonte dove è attesa un po' di pioggia per lo più di modesta entità. Nubi ma precipitazioni molto meno probabili sulle pianure piemontesi occidentali, tra torinese e cuneese, oltre che sul Ponente ligure. Temperature diurne in calo, minime in rialzo complice la nuvolosità. Libeccio in moderato rinforzo sulla Liguria, con mare mosso. (Rpi)