- Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) avvieranno oggi, a Berlino, i negoziati sulla formazione di un governo di coalizione. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, le trattative saranno articolate in 22 tavoli di lavoro in cui verrà discusso il contenuto dell'accordo su cui fondare il prossimo esecutivo federale. (Geb)