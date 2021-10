Corea del Nord: ambasciatrice Usa all'Onu chiede sanzioni in risposta a test balistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti alle Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha chiesto l'imposizione di ulteriori sanzioni alla Corea del Nord, in risposta ai test balistici recentemente effettuati da quel Paese. A seguito dell'ultimo collaudo di un missile balistico da parte di Pyongyang, martedì 19 ottobre, il Consiglio di sicurezza Onu ha annunciato la convocazione di un incontro di emergenza per discutere possibili provvedimenti in risposta alle violazioni dei divieti già imposti alla Corea del Nord dall'Onu. "Ogni nuovo avanzamento delle armi di distruzione di massa nordcoreane destabilizza la regione e minaccia la pace e la sicurezza internazionali", ha dichiarato Thomas-Greenfield in un comunicato diffuso ieri, 20 ottobre. "Invitiamo (...) tutti gli Stati membri ad ottemperare ai loro obblighi sanzionatori ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza esistenti, così da impedire alla Repubblica Popolare Democratica di Corea di accedere ai fondi, alla tecnologia e al know-how di cui ha bisogno per proseguire lo sviluppo dei suoi programmi di armamento", aggiunge la nota. L'ambasciatrice ha ribadito però che gli Stati Uniti restano pronti a intraprendere con la Corea del Nord uno "forzo diplomatico serio e sostenuto". (segue) (Nys)