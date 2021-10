Giustizia: Ostellari (Lega), bene voto unanime su presunzione di non colpevolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a palazzo Madama, segnala che "il parere di oggi sul decreto legislativo di adeguamento alla direttiva europea in merito alla presunzione di non colpevolezza è stato approvato dalla commissione che presiedo con voto unanime. Il segnale è positivo - aggiunge il parlamentare in una nota - e conferma l’ampia volontà politica di fornire maggiori garanzie ai cittadini, salvaguardando il principio costituzionale della non colpevolezza, fino al terzo grado di giudizio. Positivo anche il riconoscimento che il diritto di avvalersi del silenzio da parte dell’indagato non possa costituire, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, elemento causale della custodia subita".(Com)