Usa: Ok Fda a "mix" per terza dose Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti hanno dato il via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid per i cittadini che hanno ricevuto i preparati di Pfizer, Johnson & Johnson e Moderna, confermando la possibilità di mescolare e abbinare dosi di un vaccino diverso rispetto a quello ricevuto con le dosi precedenti. E' quanto si legge in una nota della Food and drug administration (Fda, l'agenzia statunitense che regola i prodotti sanitari e farmaceutici), citata dai media Usa. L'emittente "Cnn" sottolinea che si tratta di un grande passo in avanti verso l'espansione della campagna per i richiami vaccinali degli Stati Uniti, iniziata il mese scorso con dosi extra del vaccino Pfizer. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) consulteranno un gruppo di esperti alla fine di questa settimana prima di finalizzare le raccomandazioni ufficiali su chi dovrebbe ricevere la terza dose e quando.(Nys)