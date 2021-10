Usa: Camera approva leggi su telecomunicazioni contro interferenze straniere, focus su Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato diversi progetti di legge bipartisan volti a proteggere i sistemi di telecomunicazione contro le interferenze straniere, in particolare contro le minacce provenienti dalla Cina. Lo scrive il quotidiano “The Hill”, elencando nel dettaglio il contenuto delle varie iniziative. Il Secure Equipment Act, approvato dalla Camera con 420 voti favorevoli e quattro contrari, richiederebbe alla Commissione federale per le comunicazioni (Fcc) di adottare misure per bloccare l'autorizzazione di prodotti offerti dalle società nella "lista coperta" dell'agenzia. Le aziende in questo elenco includono i giganti cinesi delle telecomunicazioni Huawei e Zte, che sia il Congresso che l'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump hanno tentato di bloccare negli Stati Uniti a causa di problemi di sicurezza nazionale e spionaggio. "Proibendo alla Fcc di rilasciare licenze per apparecchiature a società identificate come una minaccia per la nostra sicurezza nazionale, questo disegno di legge impedisce alle forniture cinesi compromesse di minacciare le reti americane", ha affermato il deputato repubblicano Steve Scalise, tra i principali promotori della legge. (segue) (Nys)