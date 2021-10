Usa: Burns, Cina non è onnipotente, Occidente mantiene "vantaggi sostanziali" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burns ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti "non possono fidarsi della Cina su Taiwan", data la repressione esercitata da Pechino su Hong Kong. "La cosa più importante che gli Stati Uniti possono fare è approfondire la cooperazione in materia di sicurezza, espandere le nostre forniture di armi a Taiwan", ha affermato Burns. "La nostra responsabilità è rendere Taiwan un osso duro", ha aggiunto. Diversi senatori hanno fatto riferimento al rapporto del “Financial Times” secondo cui la Cina avrebbe testato un missile ipersonico con capacità nucleare. "[Il governo cinese] ha detto per decenni di voler avere un deterrente nucleare minimo. Stanno oltrepassando questa definizione", ha avvertito Burns, citando il test missilistico e le immagini satellitari che suggeriscono un accumulo di ordigni nucleari. "La Cina non è una potenza olimpica", ha detto Burns. "Hanno enormi punti di forza e pochissimi amici. Non hanno veri alleati. E pensate al vantaggio strategico che abbiamo noi con i nostri 29 alleati come Canada, gli europei e la Nato, e i nostri molteplici alleati nell'Indo-Pacifico", ha detto Burns ai senatori. (segue) (Nys)