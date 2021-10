Egitto: Cuppi-Quartapelle, subito la cittadinanza italiana a Patrick Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrick Zaki "deve diventare cittadino italiano". Lo affermano in una nota congiunta Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea nazionale del Pd, e Lia Quartapelle, responsabile Pd Europa, Affari Internazionali e Cooperazione allo sviluppo. "Oggi siamo stati in piazza con Station to Station, che ha già raccolto centinaia di migliaia di firme sul tema e ha organizzato un flash mob per Zaki qui, a Roma. Alle 12.00 l'attivista Mario Antonelli, che partiva (a piedi) da Brescia, è infatti arrivato qui dopo la lunga camminata durata una settimana. Un gesto simbolico per chiedere che la cittadinanza venga concessa. Ora non possiamo più aspettare, non c'è più tempo: Patrick Zaki ha bisogno di noi e ne ha bisogno adesso. Lo chiediamo tutti. Lo chiedono gli attivisti, lo chiedono i comuni che hanno già conferito la cittadinanza onoraria. Perché la situazione di Patrick si è fatta già da lungo tempo insostenibile. Continua la carcerazione preventiva che dura da più di un anno. Una condizione fuori da ogni minimo rispetto della dignità umana. Riconoscergli la cittadinanza è un modo per proteggerlo. È dare uno strumento in più per aiutarlo. Per questo occorre muoversi ora, perché non c'è più tempo", recita la nota.(Res)