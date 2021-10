Nicaragua: elezioni, Osa chiede immediata liberazione candidati dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha chiesto al governo del presidente del Nicaragua, Daniel Ortega, di "rimettere immediatamente in libertà i candidati alle elezioni presidenziali del 7 novembre così come i detenuti politici". E' quanto afferma una risoluzione emessa oggi dal Consiglio permanente dell'Osa al termine di una seduta ordinaria tenuta in modalità virtuale. La risoluzione esprime inoltre la "preoccupazione" dell'istituzione per il fatto che "i ripetuti appelli (al governo di Managua) per la celebrazione di elezioni libere e giuste siano stati ignorati". Sulla stessa linea l'Osa intima al Nicaragua di "mettere in pratica con urgenza i principi della Carta democratica interamericana così come tutti gli standard internazionali riconosciuti in vista delle elezioni presidenziali e generali accettando la supervisione di osservatori dell'Osa e di osservatori internazionali credibili". (segue) (Nys)