Colombia: ex "ministro degli Esteri" delle Farc torna in patria dopo "fermo" in Messico

- Rodrigo Granda, ex leader delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e firmatario degli accordi di pace del 2016, è tornato in patria dopo alcune ore di fermo all'aeroporto di Città del Messico, episodio che ha dato il via a una delicata querelle regionale. Giunto in Messico per partecipare a un convegno, l'uomo era incappato in un ordine di cattura eseguito dall'Interpol su richiesta del Paraguay, con l'accusa di sequestro, associazione a delinquere e omicidio doloso. Al rientro in patria, Granda ha detto che era stato solo fermato, smentendo in parte i membri del partito Comunes, la formazione cui confluiscono i membri dell'ex guerriglia che hanno abbandonato le armi, che avevano parlato di un arresto ordinato dal presidente della Colombia, Ivan Duque. Fonti del governo messicano citate dal quotidiano "El Universal" hanno detto che dopo alcune ore di fermo è stato deciso di rilasciare Granda, considerato "ministro degli Esteri" delle Farc, per l'immunità lui concessa dall'accordo di pace che lui stesso aveva contribuito a concludere. (segue) (Mec)