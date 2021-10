Venezuela: Capriles chiede a opposizioni voto unitario in vista elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henrique Capriles Radonski, ex governatore dello stato venezuelano di Miranda, ha chiesto alle opposizioni del paese caraibico di votare in maniera compatta alle elezioni amministrative del 21 novembre prossimo e di evitare la dispersione per far fronte comune contro il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), la formazione politica del presidente Nicolas Maduro. Durante una conferenza stampa trasmessa su internet da alcuni media indipendenti, l'ex candidato presidenziale ha affermato che nessuno vuole una “mappa rossa”, con riferimento al colore del partito di governo. "C'è una dispersione del voto dell'opposizione. Faccio un appello pubblico: bisogna unificare il voto dell'opposizione. Qui nessuno possiede la verità, né lo Stato, né il Comune né il Paese", ha ammonito, chiedendo ai candidati che secondo i sondaggi non hanno possibilità di essere eletti di declinare le loro candidature a favore di coloro che hanno il sostegno della maggioranza, anche se non sono candidati al Tavolo dell'Unità Democratica, organizzazione che riunisce i partiti del gruppo G4 (Azione Democratica, Un Nuevo Tiempo, Volontà Popolare e Primero Justicia, partito in cui milita lo stesso Capriles) e una quindicina di partiti di minoranza. "Se sai di non avere possibilità, che c'è un altro candidato che è avanti rispetto a te, cosa aspetti a sostenerlo? Non sono primarie dell'opposizione, siamo di fronte a chi ha distrutto il Paese", ha detto Capriles.(Vec)