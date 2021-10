Argentina: congelamento prezzi, imprenditori avvertono su pericolo scaffali vuoti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione della Cac avviene a poche ore dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale di una delibera del governo che congela fino al 7 gennaio i prezzi di 1.432 prodotti di consumo familiare. La decisione dell'esecutivo arriva al termine di un negoziato fallito con i principali produttori del settore alimentare e con le grandi catene di supermercati per calmierare i prezzi di una estesa canasta di prodotti come contributo nella lotta all'inflazione. Il sottosegretario al Commercio interno, Roberto Feletti, ha difeso l'iniziativa sostenendo che si tratta di una misura a "difesa del consumo". "Ho molta fiducia e faccio appello alla responsabilità degli imprenditori, non credo sia un grande sforzo per 60 aziende mantenere i prezzi di 1400 prodotti per 90 giorni", ha aggiunto il funzionario di governo, ribadendo che in questo modo "si garantisce un espansione del consumo che permetterà ai produttori di guadagnare in quantità quello che perdono in termini di prezzi". (segue) (Abu)