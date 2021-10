Italia-Usa: ambasciatrice Zappia vede assistente segretario di Stato Donfried in vista visita Biden a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d’Italia a Washington Dc, Mariangela Zappia, ha incontrato oggi l'assistente del segretario di Stato americano per l'Europa, Karen Donfried. Lo riferisce la sede diplomatica italiana in un messaggio su Twitter, precisando che si è trattato di “un incontro eccellente", per "rafforzare i rapporti tra Italia e Stati Uniti in vista della visita di Joe Biden" a Roma, prevista trail 29 al 31 e per "far avanzare la nostra partnership su tutte le sfide di politica estera".(Nys)