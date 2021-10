Usa: Burns, Cina non è onnipotente, Occidente mantiene "vantaggi sostanziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica popolare cinese, sebbene in ascesa, non è onnipotente, tanto che l'Occidente conserva "vantaggi sostanziali" nei confronti di Pechino. Lo ha detto Nicholas Burns, indicato dal presidente statunitense Joe Biden come prossimo ambasciatore Usa in Cina. Parlando nel corso della sua audizione di conferma al Senato Usa, Burns ha fornito una valutazione dura e schietta delle sfide che gli Stati Uniti devono affrontare nella disputa egemonica con Pechino, ma ha sottolineato che la superpotenza emergente "non è onnipotente" e che l'Occidente conserva "vantaggi sostanziali" in determinati ambiti. Burns, diplomatico di carriera ed ex ambasciatore degli Stati Uniti presso la Nato, ha usato la sua udienza di conferma mercoledì per far eco al crescente consenso bipartisan sul fatto che la Cina rappresenta "la più grande minaccia alla sicurezza del nostro Paese e del mondo democratico". (segue) (Nys)