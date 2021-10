Usa: Burns, Cina non è onnipotente, Occidente mantiene "vantaggi sostanziali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione Biden ha definito il proprio approccio alla Cina come "competitivo quando deve esserlo, collaborativo quando può esserlo, da avversari quando deve esserlo". Burns ha riaffermato la validità di questo paradigma nella sua dichiarazione di apertura, evidenziando che gli Stati Uniti hanno interessi condivisi con la Cina su "cambiamento climatico, traffico di droga, salute globale e non proliferazione". Tuttavia, a riprova di quanto sia diventata conflittuale la relazione tra Washington e Pechino, a Burns è stata fatta solo una domanda sulla collaborazione con la Cina sul clima dai membri della commissione per le Relazioni estere del Senato. (segue) (Nys)