Usa: Burns, Cina non è onnipotente, Occidente mantiene "vantaggi sostanziali" (4)

- Burns ha poi riconosciuto che la cooperazione con la Cina sui cambiamenti climatici è necessaria quanto la possibilità allo stesso tempo di competere su altre questioni. E’ questo, secondo il diplomatico, che "rende questa relazione così difficile". Burns ha però sottolineato che la Cina ha "un obbligo verso il resto di noi" essendo il più grande produttore di inquinamento al mondo. L’ambasciatore in pectore ha avvertito che la Cina è in competizione con gli Stati Uniti per la superiorità commerciale e militare, nell'intelligenza artificiale, nell'informatica quantistica e in altre tecnologie avanzate. Ha quindi evidenziato che la tecnologia sarà probabilmente "l'arena centrale della competizione tra noi e la Cina", invitando il Congresso ad approvare la legislazione sulla ricerca e sugli investimenti per garantire che la Cina "non possa scavalcare" gli Stati Uniti. (Nys)