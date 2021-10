Kosovo: Kfor, continueremo a svolgere nostra missione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kfor, la missione internazionale a guida Nato in Kosovo, continuerà a operare nel Paese balcanico. In una dichiarazione rilasciata all’edizione online del quotidiano “Telegrafi”, un rappresentante della Nato ha dichiarato che Kfor eserciterà il suo mandato "in tutto il territorio del Kosovo, compreso il nord, per garantire un ambiente sicuro e la libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo". La dichiarazione arriva dopo che la missione della Nato ha ripreso le intense operazioni di monitoraggio e pattugliamento nel nord del Kosovo e al confine con la Serbia, a seguito delle tensioni tra le forze kosovare e serbe causato dal blocco imposto da parte delle autorità di Pristina all’ingresso veicoli con targhe serbe. Kfor è stata istituita con la Risoluzione 1244 dell'Onu e opera in Kosovo dal giugno 1999 con l'obiettivo di garantire la pace e della stabilità nel Paese, sino a quando le sue forze di sicurezza non saranno pienamente in grado di farlo. Attualmente è composto da 4 mila militari provenienti da 28 nazioni. (Alt)