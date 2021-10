Colombia: ex "ministro degli Esteri" delle Farc torna in patria dopo "fermo" in Messico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione in Messico era guidata da Rodrigo Londono, il presidente del partito Comunes, noto con il nomignolo di Timochenko, che ha assicurato che prima di mettersi in viaggio, tutti i membri hanno ricevuto i permessi del caso dalla Giurisdizione speciale di pace (Jep), l'autorità che tra le altre cose vigila sul rispetto degli impegni preso dagli ex combattenti. Una ulteriore polemica, squisitamente messicana, si lega all'invito che ha portato Granda e gli altri ex guerriglieri nel paese nordamericano. Il congresso è infatti organizzato dal Partito del lavoro (Pt), forza politica che sostiene il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. (Mec)