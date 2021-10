Usa: “Nyt”, organizzazione Trump nuovamente indagata per evasione fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impresa di famiglia dell'ex presidente statunitense, Donald Trump, è di nuovo nel mirino delle autorità giudiziarie per presunta evasione fiscale. La Trump organization - che è già sotto accusa a Manhattan - dovrà affrontare una nuova indagine penale da parte di un'altra procura distrettuale che ha iniziato a esaminare i rapporti finanziari di un campo da golf di proprietà dell'azienda. Lo scrive il “New York Times”, citando fonti a conoscenza della vicenda. Negli ultimi mesi, l'ufficio del procuratore distrettuale nella contea suburbana di Westchester, New York, ha studiato i registri dell’impianto, il Trump National Golf Club Westchester, un vasto club privato arroccato su una collina a nord della Grande mela che vanta persino una cascata al suo interno. Non è stato possibile determinare l'intera portata dell'indagine, ma il procuratore distrettuale, Mimi E. Rocah, sembra essere convinta almeno in parte del fatto che la società di Trump abbia frodato i funzionari locali circa il valore della proprietà per evadere le tasse derivanti. Rocah, democratica, non ha accusato nessuno della compagnia di illeciti, e non è chiaro se alla fine porterà formalmente a qualche accusa.(Nys)