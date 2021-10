Argentina: congelamento prezzi, imprenditori avvertono su pericolo scaffali vuoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo dell'Argentina di congelare per 90 giorni i prezzi di 1400 prodotti destinati al consumo familiare potrebbe provocare una interruzione delle forniture di merci ai supermercati. Lo ha affermato il presidente della Camera argentina del Commercio (Cac) Mario Grinman in un'intervista rilasciata all'emittente radio "Lt9". "Quando si esauriranno gli stock attuali si registreranno carenze nei supermercati, non ci sono dubbi", ha dichiarato Grinman, secondo il quale le aziende, di fronte alla possibilità di continuare ad operare in perdita, interromperanno le produzioni. Il presidente della Cac ha quindi criticato con durezza l'iniziativa del governo. "E' una ricetta momentanea che non ha mai funzionato, né qui né altrove, e che non serve a risolvere il problema di fondo". Riguardo al fallimento del dialogo con il governo Grinman ha affermato che "gli imprenditori dialogano molto con il governo, ma questo non significa che vengano ascoltati". (segue) (Abu)