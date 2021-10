Usa: Camera approva leggi su telecomunicazioni contro interferenze straniere, focus su Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera ha anche approvato il Communications Security Advisory Act, che richiederebbe alla Fcc di istituire un consiglio permanente incaricato di aiutare a formulare raccomandazioni per aumentare la sicurezza e l'affidabilità delle reti di telecomunicazioni. Il disegno di legge bipartisan – portato avanti dai deputati Elissa Slotkin (democratica), Kurt Schrader (democratico) e Tim Walberg (repubblicano) è stato approvato dalla Camera con un voto di 397 a 29. Un terzo disegno di legge approvato dalla Camera, questa volta con un voto di 413 favorevoli e 14 contrari, è stato l'Information and Communication Technology Strategy Act, patrocinato Billy Long (repubblicano), Abigail Spanberger (democratica) e Jerry McNerney (democratico). Il disegno di legge richiederebbe al dipartimento del Commercio di sviluppare una strategia per valutare la competitività economica delle aziende all'interno della catena di fornitura delle tecnologie della comunicazione. Tutti e tre i disegni di legge passano ora all'esame del Senato. (Nys)