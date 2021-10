Bolivia: governo annuncia scioglimento di due movimenti giovanili ultraconservatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo interdisciplinare di esperti della Commissione interamericana per i diritti umani aveva riscontrato ripetute violazioni ai diritti umani e l'uso eccessivo della forza da parte delle forze di Sicurezza a novembre del 2019 nel contesto della crisi scaturita con la contestazione del risultato delle elezioni dove Evo Morales si era imposto al primo turno. L'esteso documento consegnato ad agosto dal Giei al presidente Luis Arce dal gruppo di esperti della Cidh conteneva "trenta raccomandazioni" in base ad un'accurata analisi del contesto precedente al periodo compreso tra il primo settembre ed il 31 dicembre del 2019", prima e dopo le dimissioni del presidente Morales. Attraverso il documento il gruppo di esperti affermava la necessità di individuare i responsabili delle azioni che portarono alla morte di almeno 37 persone nelle stragi di Sakaba e Senkata. Allo stesso modo il Giei chiedeva di avviare un processo di "riparazione" e "memoria", così come riforme che impediscano il ripetersi di tali avvenimenti. (Brb)