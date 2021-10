Kazakhstan: Oliver Stone, differenza con Ucraina sta nella saggezza di Nazarbayev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan, a differenza dell’Ucraina, sta molto bene grazie alla leadership “matura” del primo presidente Nursultan Nazarbayev, che è stato in grado di bilanciare gli interessi del suo Paese con quelli della Russia e, oggi, della Cina. Lo ha detto il regista Oliver Stone presentando al Festival del Cinema di Roma il film-intervista “Qazaq: History of the golden man”, incentrato proprio sulla figura di Nazarbayev. “Nursultan è un uomo molto interessante”, ha osservato Stone ricordando anche il ruolo di primo piano svolto dal leader kazakho ai tempi del collasso dell’Unione sovietica, data anche la sua vicinanza a Mikhail Gorbacev e Boris Eltsin. Secondo il tre volte premio Oscar, è lampante la differenza che vi è oggi tra il Kazakhstan e un altro Stato emerso dalla disgregazione sovietica come l’Ucraina. Quest’ultima è “nel caos” a causa dei suoi “problemi ideologici”, mentre il Kazakhstan è un Paese che “va molto bene” grazie alla sua leadership “matura ed equilibrata”.(Res)