Colombia: ex "ministro degli Esteri" delle Farc torna in patria dopo "fermo" in Messico (2)

- Dura invece la reazione del Paraguay, il cui ministro degli Esteri, Eucllides Acevedo, ha convocato l'ambasciatore messicano ad Assunzione, per chiedere ragione del rilascio. Granda è ritenuto coinvolto nel rapimento e uccisione di Cecilia Cubas, figlia dell'ex presidente Raul Cubas, reato compiuto nel 2005 in associazione con l'Esercito del popolo paraguaiano (Epp). "Voglio conoscere la spiegazione direttamente dall'ambasciatore. È probabile che per arrestare Rodrigo Granda non basti la circolare rossa dell'Interpol", ha detto il ministro. "Capisco che l'accordo di pace funziona come una specie di indulto all'interno della Colombia, ma noi abbiamo un ordine di cattura e siamo obbligati a farlo applicare", ha insistito. (segue) (Mec)