- VARIE- L'iniziativa itinerante dedicata alla salute cardiovascolare "Le Strade del Cuore" arriva a Roma: tre giorni dedicati alla prevenzione delle patologie che colpiscono cuore e sistema vascolare, per la sensibilizzazione dei cittadini sulle buone pratiche di vita quotidiana e sull'importanza di effettuare check up periodici. A cura dell'ospedale San Carlo di Nancy e di Tiberia Hospital, l'iniziativa porta a Roma in Piazza del Risorgimento l'advanced mobile clinic di Gvm care & research, gruppo ospedaliero italiano, da giovedì 21 a sabato 23 ottobre, dalle ore 10 alle 18.- Conferenza stampa di presentazione della sesta edizione di Raw - Rome art week, la settimana d'arte contemporanea. La Casa Argentina a Roma in via Vittorio Veneto 7, (ore 11:30)- Presentazione "L ’ estasi del Barocco", restauro integrale della cappella Cornaro di Bernini, Chiesa di Santa Maria della Vittoria. Intervengono Daniela Porro, soprintendente Concetta Staltari, prefetto Fondo Edifici di Culto Padre Angelo, rettore Santa Maria della Vittoria Giuseppe Mantella, restauratore Mariella Nuzzo, direttore scientifico del restauro. Via XX Settembre, 17. (ore 11) (Rer)