- È in corso, a quanto si apprende, un incontro tra i ministri di Forza Italia, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna e Renato Brunetta. La riunione, che si tiene a palazzo Vidoni, a Roma, presso la sede del dicastero per la Pubblica amministrazione, è per fare il punto della situazione alla luce delle tensioni verificatesi oggi durante l'assemblea dei deputati di FI. (Rin)