Usa: repubblicani al Senato bloccano per la terza volta progetto riforma elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori del Partito repubblicano statunitense hanno bloccato per la terza volta l’ampio disegno di legge per la riforma elettorale voluto dai democratici, il cui scopo principale è quello di contrastare alcune iniziative in merito portate avanti da alcuni Stati a guida conservatrice. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che il provvedimento è stato bloccato con 50 voti contrari e 49 favorevoli. Il progetto legislativo, denominato “Freedom to Vote Act”, è stato fortemente patrocinato dall’amministrazione del presidente Joe Biden, dopo che negli scorsi mesi diversi governi statali a guida repubblicana hanno introdotto regole stringenti per le operazioni di voto, considerate dai dem lesive nei confronti di alcune fasce di votanti e in particolare delle minoranze. Lo scontro si inserisce poi nell’ampio dibattito sull’influenza ancora esercitata sui repubblicani dall’ex presidente Donald Trump, dal momento che la stretta sul voto operata dai conservatori a livello locale ricalca in molti casi le accuse di brogli mosse dall’ex capo di Stato dopo le scorse presidenziali. Non a caso, infatti, molti dei provvedimenti si concentrano su dossier come il voto per corrispondenza, il riconoscimento dei documenti necessari al voto e l’accesso ai seggi per i rappresentanti dei partiti.(Nys)